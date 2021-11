(VIDEO) Dad anche con solo caso positivo, Staiano: “Misura prudenziale e opportuna”

“Una misura prudenziale accurata e opportuna”. Così la presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Annamaria Staiano, definisce la decisione del ministero dell’Istruzione e del ministero della Salute di sospendere provvisoriamente nelle scuole il programma di sorveglianza con testing e tornare alla quarantena per tutti i contatti stretti o per l’intera classe anche in caso di un solo studente o docente positivi.

“Credo che sia una decisione giusta- aggiunge- dato l’arrivo di nuove varianti, l’alta contagiosità del virus e l’aumento dell’incidenza dell’infezione soprattutto nelle fasce d’età al di sotto dei 19 anni e in maggiore misura nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, al momento non inclusa nel programma vaccinale”. Sulla stessa scia il tesoriere della Sip, Rino Agostiniani, che sottolinea: “L’aumento estremamente rilevante dei casi nelle fasce d’età più giovani di popolazione ha portato a questa strategia”.

E poi aggiunge: “Sono convinta che la dad non sia uno strumento che può sostituire quello che dà la didattica in presenza”. Per questo “una delle ulteriori motivazioni per arrivare il prima possibile alla vaccinazione di un numero ampio di bambini- dice- è quella di potergli consentire di riprendere con più serenità e sicurezza non solo i loro percorsi formativi, ma anche tutte le attività extra scolastiche, ludiche e sportive, che sono estremamente importanti per garantire un percorso si crescita appropriato”.

