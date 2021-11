(VIDEO) Contagi covid in aumento, Manfredi: “serve responsabilità per evitare Natale con restrizioni”

“Andremo verso un periodo di grande affollamento per le festività natalizie e la responsabilità delle persone è determinante. Se il governo deciderà di fare interventi che siano ancora più severi, io ritengo che questa linea andrà sostenuta perché la linea della prudenza e della serietà è quella che abbiamo sempre condiviso”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano una opinione sulla possibilità di introdurre nuove misure restrittive valide soltanto per i non vaccinati.

“Questo non rientra nelle mie competenze – ha ricordato il primo cittadino di Napoli – ma dico che l’Italia per fortuna, grazie alla responsabilità degli italiani, è riuscita a rallentare la quarta ondata. Non voglio neanche pensare a un Natale con ulteriori restrizioni, ma per fare questo ci vuole responsabilità: vaccini e rispetto per le regole con l’uso della mascherina e il distanziamento”.

(Nac/ Dire)