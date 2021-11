Turismo a Napoli, Ronghi: “Porre fine ad illegalità su mezzi trasporto pubblico”

“Porre fine alla situazione di illegalità che si verifica a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, che percorrono i luoghi turistici di Napoli, e predisporre la presenza quotidiana, a bordo di essi, di agenti della Polizia di Stato o della Vigilanza Privata Armata per garantire la dovuta sicurezza e legalità e salvaguardare il futuro di Napoli”. E’ quanto propone il Segretario Generale di Cnal, Salvatore Ronghi, in una lettera al Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, e all’Amministratore di ANM, Nicola Pascale.

“Il turismo rappresenta uno dei motori per la ripresa e lo sviluppo economico di Napoli, ma le sue potenzialità vengono penalizzate da una situazione di illegalità diffusa che interessa, in particolare, i mezzi del trasporto pubblico” – evidenzia Ronghi – che aggiunge: “sulle linee di autobus, che attraversano il centro della città e raggiungono i luoghi turistici, salgono ladri e borseggiatori, in prevalenza stranieri comunitari ed extracomunitari, che si dedicano stabilmente alle attività di furto e di borseggio ai danni dei turisti e dei residenti; spesso essi sono “noti” ma possono agire indisturbati in quanto manca, a bordo degli autobus, il personale che possa prevenire e contrastare tale attività criminale. In particolare, questi criminali prendono di mira la linea 168 dell’ANM, che collega Piazza Dante a Capodimonte e viceversa, colpendo le migliaia di turisti che, quotidianamente, si recano al Museo di Capodimonte per ammirarne l’immenso patrimonio artistico e culturale” – continua Ronghi, che conclude: “occorre porre fine a tale situazione di illegalità e di insicurezza, che danneggia i turisti, i cittadini napoletani, l’immagine della nostra meravigliosa città e le sue prospettive di sviluppo”.