Tribunale di Aversa, avv. Fedele: “Occasione da non perdere”

“È a tutti noto l’impegno e la determinazione con cui l’Associazione Forense Normanna ed io, personalmente, abbiamo operato per l’istituzione di un Tribunale a servizio del nostro territorio ed affinché questo presidio di giustizia avesse la sua sede nella Città di Aversa. Il Tribunale di Napoli Nord è stata la risposta alla domanda di giustizia nel territorio che presenta caratteristiche di omogeneità del punto di vita culturale, sociologico ed economico”. Interviene sulla vicenda del nome del Tribunale istituito nella città di Aversa l’Avv. Pasquale Fedele, Presidente dell’Associazione Forense Normanna.

“La candidatura della Città di Aversa era supportata da considerazioni relative alla struttura, già esistente, in città, alla dislocazione geografica di Aversa ed al sistema dei trasporti, ma era ispirata dall’esigenza di dare anche un riferimento identitario ad un vasto territorio, di cui la Città di Aversa, storicamente, è stata centro di riferimento. Il progetto, prima accolto con freddezza e scetticismo, è stato, poi, condiviso e realizzato. Per comprendere a pieno le ragioni del nostro impegno dobbiamo rispondere ad una domanda. Che cosa deve essere il Tribunale? Se la risposta è: ‘solo una fabbrica di cause e di fascicoli‘ non ha alcuna importanza la sua dislocazione ed il suo nome; se invece, come noi riteniamo, il Tribunale deve essere autentico presidio di giustizia, adeguato all’esigenze del territorio, assumono rilievo la sua dislocazione ed anche la sua denominazione. Il cambiamento del nome del Tribunale di Napoli Nord in Tribunale di Aversa, rafforzando il legame tra Istituzione e territorio, contribuirà al progetto del Tribunale strumento della buona convivenza civile e del progresso. Siamo grati al Consiglio Comunale di Aversa, al Comitato per il Cambio di Denominazione del Tribunale di Napoli Nord in Tribunale di Aversa, all’On.le Giovanni Russo ed a tutti coloro che hanno dato e vorranno dare il proprio contributo per cambiamento della denominazione dal nostro Tribunale in Tribunale di Aversa”.