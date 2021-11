Tpl, Lega: “Oltre 140 milioni in arrivo in Campania per metro”

“Via libera al riparto tra le Regioni di 3,6 miliardi di euro per attuare il Pnrr. Fondi dedicati agli interventi di sviluppo e potenziamento di metropolitane, filobus e tramvie, insieme all’assegnazione di 836 milioni di euro per lo sviluppo delle ferrovie regionali”. Lo dice in una nota la deputata campana della Lega Giuseppina Castiello.

“Alla Regione Campania in arrivo oltre 140 milioni per la realizzazione, in due fasi, del deposito officina Piscinola di Vittorio linea metropolitana EAV aversa Piscinola. Un obiettivo raggiunto anche grazie all’impegno del vice ministro al Mims Alessandro Morelli nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. Un risultato concreto della Lega al governo per migliorare il trasporto rapido di massa”.