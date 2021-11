Tour de force per il Consorzio Volley Napoli

Torna in campo domani sera alla Falcone (mercoledì 10 novembre, start ore 20), la compagine di serie C femminile del Consorzio Volley Napoli nel posticipo della quarta giornata del girone B.

Dopo una sosta durata 10 giorni, la squadra napoletana affronterà 2 gare in 3 giorni: domani l’impegno casalingo con l’Arzano e sabato sera in casa del Villaricca.

Un doppio impegno ravvicinato che sicuramente potrà rilanciare le ambizioni del Consorzio, reduce da 2 belle ed importanti vittorie consecutive.

Carico e concentrato il tecnico napoletano, Alessandro Maione che domani sera si troverà di fronte un pezzo della sua storia pallavolistica essendo cresciuto proprio tra le fila della squadra arzanese.

“Dopo 10 giorni si ritorna in campo, in una settimana particolare; – analizza coach Maione – Affronteremo 2 formazioni diverse ma blasonate: siamo però concentrati tutti sulla gara di domani con l’Arzano Volley, squadra giovanissima ma con fisicità importanti; poi penseremo all’impegno di sabato col Villaricca, squadra costruita per vincere. La gara di domani sarà un derby nel derby per me, ma anche per molte delle ragazze del nostro roster che sono passate tra le fila dell’Arzano. Sarà emozionante giocare contro atlete che fino a qualche anno fa ho allenato, ma ovviamente non ci faremo intenerire.”

In chiave formazione, saranno tutte a disposizione del tecnico che ha ben chiaro l’atteggiamento con cui approcciare alla gara.

“Abbiamo un obiettivo importante e ogni partita deve essere interpretata con la giusta mentalità – chiosa Maione – Stiamo lavorando bene in palestra, c’è molta competitività tra le ragazze per guadagnarsi il posto da titolare e fisicamente stiamo gradualmente raggiungendo la giusta condizione; un aspetto questo molto importante e che credo ci potrà giovare visto che entriamo nella fase calda della regualr season”.