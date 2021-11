Titoli di Stato, rimborsati € 1.000 milioni tramite il Fondo ammortamento

Il MEF comunica che sono stati utilizzati 1.000 milioni di euro, disponibili sul Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, a rimborso parziale del CTZ 30 ottobre 2019 / 29 novembre 2021 – codice ISIN IT0005388928.

Tale operazione, che esaurisce quasi integralmente le attuali disponibilità del Fondo, viene effettuata per utilizzare gli importi recentemente affluiti al Fondo, che è stato istituito con lo scopo di rimborsare o ritirare titoli di Stato dal mercato per favorire la riduzione dello stock del debito.

Tutte le operazioni di utilizzo del Fondo sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/fondo_ammortamento/

Government Bond: € 1.000 million reimbursed by the Sinking Fund

The Ministry of Economy and Finance announces that € 1.000 million, available on the Government Bond Sinking Fund, have been used as a partial reimbursement of the CTZ October 30, 2019 / November 29, 2021 – ISIN code IT0005388928.

This operation is carried out to use the amounts recently transferred to the Sinking Fund, set up with the aim of reimbursing or buying back Government securities from the market in order to reduce public debt.

Summary of all transactions operated by the Sinking Fund are available on the Treasury Department website at the following link:

http://www.dt.tesoro.it/en/debito_pubblico/fondo_ammortamento/index.html