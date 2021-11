Tenta di sottrarsi al controllo e aggredisce gli agenti

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Cimitero un ragazzo a bordo di un motociclo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta.

Il conducente del ciclomotore, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt e ne è nato un inseguimento terminato in via Torricelli dove il giovane, dopo aver impattato contro un’auto in sosta e aver perso il controllo del mezzo, ha provato ad allontanarsi a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dopo una colluttazione.

F.A., 18enne napoletano, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.