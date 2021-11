Spaccia dalla finestra: arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Diaz a Sant’Antimo hanno notato una persona che sostava sotto la finestra di un’abitazione e che, dopo un breve colloquio con un uomo che si era affacciato, ha ricevuto qualcosa in cambio di denaro e si è allontanata.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di un involucro contenente 0,75 grammi di hashish; inoltre, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dello spacciatore dove hanno rinvenuto una stecca di 0,3 grammi circa della stessa sostanza mentre, in un pozzetto delle acque reflue collegato al wc dell’appartamento, hanno recuperato altre 18 stecche di hashish del peso di 25 grammi circa.

Salvatore Marzocchella, 31enne di Sant’Antimo con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.