Situazione ponte Cesa-Sant’Antimo: vertice in provincia Caserta

Lunedì mattina si è tenuto in incontro in Provincia di Caserta per affrontare il tema del ponte Cesa/S. Antimo dopo la sottoscrizione dell’accordo.







“Abbiamo incontrato, col sindaco Enzo Guida, il presidente della provincia di Caserta Giorgio Magliocca – fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Cesario Villano – per fare il punto della situazione dopo la sottoscrizione di un accordo molto importante. Abbiamo avuto assicurazioni che in tempi rapidi si darà corso agli interventi”.

La Provincia di Caserta, con l’accordo sottoscritto col comune, ha deciso di investire per questa struttura ben 500 mila euro.

“E’ un passaggio storico quello che è avvenuto– ricorda Villano – dal momento che da anni vi è questo problema del ponte, in termini di struttura e di sicurezza. Oltre alla nota vicenda della incertezza della proprietà e dei confini. Siamo riusciti, attraverso un lavoro che dura da circa un anno, a raggiungere a questo accordo, abbastanza significativo”.

In questi ultimi mesi si sono tenuti una serie di incontri, sotto forma di Conferenza dei Servizi per discutere della problematica del ponte.

“A fronte anche delle incertezze emerse, in merito alla delimitazione dei confini e per evitare ulteriori lungaggini – conclude Villano –, Provincia e Comune hanno deciso di adottare questa scelta. Di questo ringraziamo il presidente Magliocca per l’impegno profuso”.