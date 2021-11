Riforma fiscale, Terranova: “Penalizza medie e piccole imprese in forma societaria”

“La riforma fiscale, oggetto dell’intesa dei partiti della maggioranza di Governo, denota l’assenza di una visione strategica per lo sviluppo economico dell’Italia e penalizza le medie e piccole imprese, che producono e creano posti di lavoro”. E’ quanto afferma la Presidente della Federazione Medie e Piccole Imprese, Antonina Terranova.

“Sette miliardi vengono investiti per un taglio dell’Irpef, che non produrrà effetti rilevanti per i lavoratori, un miliardo viene destinato al taglio dell’Irap solo per gli autonomi e le imprese individuali, escludendo la parte più rilevante del mondo dell’impresa che è quella in forma societaria: sono scelte che evidenziano il “galleggiamento” di questo Governo e la mancanza di visione strategica” – aggiunge la Presidente di F.M.P.I.

“Auspichiamo un profondo ripensamento da parte delle forze politiche affinchè si metta in atto una riforma, che ruoti attorno alle medie e piccole imprese, attraverso un taglio generalizzato dell’Irap, e ai lavoratori, con un convinto taglio del cuneo fiscale, l’unico in grado di portare risorse nella disponibilità delle famiglie e di incentivare l’economia nazionale” – conclude Terranova.