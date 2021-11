Raccolta differenziata 2020, il tasso di riciclaggio a Teverola

Dai dati emanati dall’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei rifiuti della Campania, il tasso di riciclaggio nella nostra Teverola è al 63,76.

“Qualche punto in percentuale in più rispetto allo scorso anno. E questo non può che spronarci a fare di più e in meglio – dice l’assessore alle politiche ambientali Alfonso Fattore -. Siamo contenti che il trend di una crescita esponenziale del 30% – iniziata a cavallo tra il 2017 e il 2018 – sia rimasto costante. Di fatto, numerose sono state le pulizie straordinarie e le bonifiche effettuate quest’anno. Tuttavia, a causa della pandemia, il maggiore utilizzo di rifiuti non differenziabili ha lievemente abbassato un risultato che non tarderemo a raggiungere. Il weekend ecologico del mese di novembre servirà proprio a questo: continuare sulla stessa linea, sensibilizzando i cittadini sulle buone pratiche da adottare per una Teverola Sostenibile“.