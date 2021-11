Quirinale, Nardella: “Per elezione, ogni regione mandi un Sindaco”

“Sarebbe opportuno che ci fosse un sindaco per ogni regione” tra i grandi elettore del nuovo presidente della Repubblica, “perché sono espressione diretta delle comunità locali”. Lo suggerisce il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, intervenendo sul tema a ‘Studio24’, su Rainews.

“Del resto, i sindaci sono anche le figure istituzionali più bistrattate, perché sono gli unici politici che non si possono candidare in Parlamento, gli unici che hanno un vincolo di mandato: non più di due, mentre consiglieri Regionali, parlamentari, presidenti di Regione e persino il presidente della Repubblica non hanno vincoli sul numero dei mandati”. Far parte della platea dei grandi elettori, quindi, “sarebbe un segnale di attenzione delle Regioni verso i sindaci, che, in questi mesi difficilissimi, sono stati la prima linea insieme ai cittadini nel fronteggiare il Covid”.

(Dig/ Dire)