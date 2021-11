Provinciali Caserta, Giaquinto candidato del centrodestra

“Sono orgoglioso di essere stato designato come candidato alla presidenza della Provincia di Caserta per il centrodestra unito, dal tavolo di coalizione convocato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. In discontinuità con un modo passato di concepire la Provincia, dichiaro, sin da subito, che non lascerò indietro nessun Comune. Spesso, post elezione, ci si dimentica di Sindaci e consiglieri che ci hanno eletto, a danno dei cittadini che non vedono i propri Comuni risolvere i problemi, svilupparsi e riorganizzarsi. Per questo motivo apro, non solo all’ascolto, ma alla politica del fare”. E’ quanto ha dichiarato Stefano Giaquinto, neo candidato alla presidenza della Provincia di Caserta.

