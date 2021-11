Protezione Civile Aversa, nominato nuovo coordinatore

Questa sera abbiamo dato il benvenuto al neo cordinatore Maurizio Manisciandaro è il nuovo coordinatore della Protezione Civile di Aversa che nel pomeriggio ha incontrato il sindaco Golia, il Comandante della Polizia Locale Stefano Guarino e tutti i volontari.

“A Maurizio va il mio ringraziamento per aver accettato questo incarico importante, pieno di responsabilità. A lui ed a tutti i volontari il mio grazie ed il più grande in bocca al lupo. Una bellissima serata dove sono stati riaffermati i valori fondanti del volontariato di protezione civile – dice il sindaco Golia -. Donne ed uomini in prima linea per prevenire e anche soccorrere la nostra comunità in caso di necessità, donne ed uomini consapevoli di mettere a servizio della nostra comunità il proprio tempo e le proprie vite. È stato bello consegnare gli attestati di benemerenza a tutti coloro che sono intervenuti durante l’allerta meteo dello scorso 3 novembre in città per garantire la sicurezza di tutti”.