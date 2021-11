Pnrr, Franceschini: “grande sfida che Sud dovrà vincere”

“Una delle sfide del Pnrr è quella di spendere bene i fondi e di farlo velocemente. È una sfida del Paese ma anche il Mezzogiorno è chiamato a fare la sua parte, perché c’è una grandissima opportunità che il Sud non deve perdere”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo all’evento di inaugurazione di “Spazi di futuro”, organizzato al Palazzo Reale di Napoli dal ‘Corriere del Mezzogiorno’ a cui ha partecipato anche la Ministra del Sud, Mara Carfagna.

“Le condizioni geopolitiche del mondo cambieranno in questo secolo e daranno una nuova centralità al Mezzogiorno. Sarà fondamentale avere la capacità di investire in infrastrutture che colleghino il Sud al resto dell’Europa così come i collegamenti dell’alta velocità fino in Sicilia, nella dorsale adriatica, non dimenticando le infrastrutture portuali e tutte le altre opere che consentiranno di rendere il Mezzogiorno il motore trainante della crescita del paese dei prossimi 10 anni”, ha concluso il Ministro ricordando l’esempio virtuoso di Pompei oggi considerato dalla Commissione Europea una delle best practice europee nell’utilizzo delle risorse.