Palazzo Ducale a Piedimonte Matese, Del Sesto: “bene l’apertura della Provincia”

«In una nota inviatami dalla Soprintendenza solo tre giorni fa – continua la parlamentare – l’ufficio periferico del Ministero della Cultura mi informava che l’Ente Provincia, ai primi di ottobre, aveva comunicato che a conclusione dei lavori in corso, in attuazione a quanto deliberato dal Consiglio provinciale, avrebbe provveduto ad indire una procedura di asta pubblica per l’alienazione del Palazzo Ducale, non avendo la possibilità di garantire un futuro all’immobile. Nella stessa comunicazione l’Ente evidenziava, inoltre, che sarebbe stato fondamentale garantire il necessario riconoscimento del diritto di prelazione al proprietario della parte privata, stante l’esigenza di tutelare l’unitarietà del bene e consentire una piena fruizione per il futuro. Sono molto soddisfatta di questo eventuale ripensamento delle ultime ore – conclude la deputata della Commissione Cultura – ed auspico che davvero possa essere perseguita la strada della valorizzazione e della pubblica fruizione del monumento».