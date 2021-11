Omessa dichiarazione dei redditi: assolti

Sono stati assolti dal Tribunale di Napoli Nord due soggetti titolari di società operante nel settore della compravendita immobiliare con sede in Giugliano in Campania accusati del reato tributario di omessa dichiarazione dei redditi al fine di evadere le imposte IRPEF per una cifra pari a più di 185.000 euro ciascuno. L’Ufficio di Procura aveva chiesto la condanna ad un anno e mesi 4 di reclusione per entrambi.

E’ stato dimostrato che i beni immobili venduti dalla società nell’anno in considerazione, prima di essere stati venduti, erano stati acquistati, ristrutturati e poi rivenduti, e dunque bisognava detrarre quelli che erano gli elementi passivi e i costi sostenuti dalla società per acquistare e ristrutturare i beni: elementi di cui si è stata fornita prova nel corso del dibattimento, e grazie ai quali l’ammontare complessivo dei ricavi effettivi della società non dichiarati risulta inferiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge.

Difensore di entrambi gli imputati è l’avv. Giuseppe Andreozzi di Aversa.