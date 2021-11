Natale, 100km di luminarie e proiezioni videomapping

Nuovi eventi gratuiti in preparazione al Natale, lo spettacolo dell’incendio del Castello che torna in presenza, oltre 100 chilometri di strisce luminose a led a basso consumo e a carico del Comune tra il centro storico e la stazione, tre alberi di Natale per la città, proiezioni videomapping sulla facciata del Castello dal 28 dicembre e una programmazione natalizia specifica al Grattacielo. Il tutto accompagnato da una campagna pubblicitaria nazionale.

Queste alcune delle novità in calendario per il mese di dicembre e le festività natalizie a Ferrara, presentate in anteprima oggi in Comune alla presenza del sindaco Alan Fabbri, dell’assessore Matteo Fornasini e di Nicola Borsetti dello studio Borsetti.

Un pacchetto, spiega Fabbri, che “vuole coronare le alte aspettative per questo Natale, dopo le limitazioni dell’anno scorso”. Si parte sabato alle 17, in piazza Trento e Trieste, con la prima accensione pubblica delle luminarie, mentre l’8 dicembre saranno accesi gli alberi di Natale in piazza della Cattedrale, in piazza dell’Acquedotto e in via San Romano. In vista del Natale, inoltre, per tre sabati- il 4, l’11 e il 18 dicembre, sempre alle 18 e sempre in piazza Castello, con ingresso gratuito- sono previsti tre nuovi spettacoli. Il 4 “andrà in scena ‘Dream’, un connubio tra arti, danza, canto con giochi di luce, fuoco, creature magiche, farfalle e meduse luminose, l’11 sarà dedicato a bambini e famiglie, con 10 musicisti della ‘Miwa Cartoon Cover Band’ che suoneranno indossando le maschere dei supereroi, e il 18 è attesa ‘The big violinist’, la violinista Elisa Semprini, che suonerà da cinque metri di altezza mentre sulla sua gonna saranno proiettate immagini della città”. Dal 28 dicembre, e fino al 2 gennaio, sul lato Sud del Castello, “la facciata della fortezza ospiterà uno spettacolo (con almeno due proiezioni ogni ora, al crepuscolo) di videomapping”. Si tratta, spiega l’amministrazione, di “un progetto dell’artista visuale Andrea Bernabini e Sara Caliumi, promosso dal Comune con Fondazione Estense e dedicato alla cittadinanza e ai turisti”.

L’artista anticipa che “sarà una narrazione storica ed epica su una delle bellezze di Ferrara, che mira ad emozionare il pubblico miscelando arte e tecnologia”, ma tutti i dettagli saranno svelati nelle prossime settimane in conferenza stampa. Infine, al calendario di eventi si aggiungerà “una specifica programmazione, promossa dal vicesindaco Nicola Lodi, per l’area del Grattacielo, che sarà presentata nei prossimi giorni”.

(Ama/ Dire)