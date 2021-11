Napoli. Manfredi: “Obiettivo è avere segnali su fondi in finanziaria”

“L’assessore Pier Paolo Baretta ha un’interlocuzione continua con governo e parlamento. Si sta lavorando per cercare di trovare le soluzioni migliori per la città. Il nostro obiettivo è che ci siano già dei segnali nella prossima finanziaria. Domani portiamo il bilancio consolidato in Consiglio comunale. Questo ci consentirà entro fine anno di avviare una serie di procedure di assunzione che per noi sono assolutamente indispensabili”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi rispondendo ai cronisti che gli chiedevano della possibilità di avere fondi per la città nella manovra di bilancio.

(Nac/Dire)