Napoli. La Marina Militare ‘In farmacia per i bambini’

Il Comando Logistico Marina Militare e il Quartier Generale Marina del Molo Acton, aderiscono all’iniziativa “In farmacia per i bambini”, promossa dalla fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, giunta alla nona edizione, con l’obiettivo di raccogliere farmaci e prodotti baby care per i bambini che vivono in povertà sanitaria, sia in Italia che in Haiti, e creare una rete di solidarietà capillare sul territorio al fine di unire farmacisti, clienti, volontari, enti beneficiari, aziende, scuole ed istituzioni patrocinanti.

Come negli anni scorsi è stato richiesto il supporto di volontari della Marina Militare per assicurare la propria presenza presso le farmacie aderenti all’iniziativa. In foto il Secondo Capo Scelto Qualifica Speciale Vincenzo Capasso presso una delle Farmacie del circuito “Farmacie Internazionali” del quartiere Pianura di Napoli, e il Medico Farmacista Vincenzo Piscicelli.