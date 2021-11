Napoli. Al via l’era Manfredi, Ciarambino: “mi aspetto grande contributo dal gruppo M5S”

“Con l’assegnazione delle deleghe di giunta e l’elezione dell’ufficio di presidenza, prende ufficialmente il via l’era Manfredi al Comune di Napoli. Faccio il mio in bocca al lupo alla neoeletta vicepresidente del Consiglio comunale Flavia Sorrentino, che saprà rappresentare con onore il popolo partenopeo. Gli auguri di buon lavoro vanno anche ai nostri consiglieri comunali Salvatore Flocco, Fiorella Saggese, Gennaro Demetrio Paipais e al capogruppo Ciro Borriello”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino.

“Finalmente il M5S potrà dare il suo contributo al governo della nostra città. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e di lavorare affinché Napoli si faccia trovare pronta per la sfida del Recovery. Grazie alle donne e agli uomini che compongono la squadra del sindaco Manfredi e il neonato Consiglio comunale, Napoli uscirà definitivamente dall’isolamento in cui si è vista relegata in questi anni, per tornare a essere una città all’altezza delle grandi metropoli d’Europa. Nel ruolo istituzionale che occupo, sono pronta a dare il mio contributo e a fare da collante tra il Consiglio regionale e l’Assise cittadina, perché si lavori assieme per il definitivo rilancio del nostro capoluogo”.