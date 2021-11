Marcianise. Il consigliere comunale Golino riceve la delega all’Agricoltura

Il consigliere comunale di Marcianise, Giuseppe Golino ha ricevetu la delega all’Agricoltura dal sindaco Antonello Velardi.

“ Lascio definitivamente la Protezione civile di Marcianise – dichiara Golino – la lascio dopo quattro anni intensi, quattro anni d’amore e di assoluto impegno. Quattro anni di lavoro affinché potesse diventare ciò che è diventata: un gioiellino da curare e mantenere, insomma una macchina perfetta. Saluto i miei ragazzi augurandogli tutto il meglio”.

“Mi è stato chiesto di occuparmi del settore agricolo di Marcianise ed io ho accettato l’incarico – continua – molto presto inizierò a studiare per riorganizzare tale settore. La delega Interorganica all’Agricoltura rappresenta per me un motivo di profondo orgoglio. Marcianise è legata all’agricoltura da un vincolo d’amore; quello stesso vincolo d’amore che vi è tra madre e figlio. Un settore che appartiene alla storia di tutti noi e che se ben organizzato potrà essere il volano per una vera e propria rinascita economico culturale. Di questo ringrazio fin d’adesso il sindaco Antonello Velardi, augurandomi di poter vivere questa nuova avventura in un clima disteso e tranquillo, quello di cui Marcianise ha bisogno”.