Lusciano. Fondi covid, una parte destinata alla mensa scolastica

Si è tenuta nei giorni scorsi una riunione della commissione Servizi Sociali, per l’uso dei fondi covid per il 2021. Il governo ha destinato al comune di Lusciano l’importante somma di 344000 euro.



“Sui temi sociali e sugli aiuti alimentari alle famiglie c’è da parte del mio gruppo politico la massima disponibilità a cooperare con l’intera maggioranza ed il Sindaco Esposito – fa sapere Filippo Ciocio, consigliere comunale di minoranza del gruppo “Lusciano che vorrei” nonché membro della commissione sopracitata -. C’è stata una ottima collaborazione con i due membri della maggioranza, consiglieri Luisa Mottola e Augusto Abategiovanni. Voglio ringraziare la vicesindaco, assessore ai servizi sociali Maria Consiglia Conte , che dopo le sue proposte, ha ascoltato con attenzione ed interesse le proposte dette dalla minoranza. Si è deciso quindi di impegnare subito l’intera somma in favore della cittadinanza. Si è proposto all’unanimità di spendere immediatamente una parte dei soldi per consentire a tutti i bambini della scuola materna di usufruire per l’intero anno scolastico della mensa gratuitamente. Per la restante parte, a breve, dopo i passaggi formali sarà pubblicato un avviso per l’erogazione di buoni spesa e farmaceutici: potranno effettuare la domanda i nuclei familiari fino a 12000 euro di Isee e con una graduatoria a scorrimento crescente. Considerata la notevole somma a disposizione sarà possibile dare dei buoni più sostanziosi degli anni precedenti”.