Consigliere comunale investito vicino alle poste: morto

Tragedia stamane a San Marcellino dove il consigliere comunale Luigi De Cristofaro è stato investito ed ucciso da un’auto nei pressi dell’ufficio postale.

L’ex assessore comunale De Cristofaro – già consigliere provinciale – si era recato alla posta dove poco prima aveva effettuato un prelievo al Postamat; nel rientare in auto è stato travolto da una vettura, guidata da una persona residente a Trentola Ducenta.

Per De Cristofaro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente sulla quale sono in corso indagini.