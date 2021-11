Investimenti crypto: quali previsioni per Bitcoin e le altre criptovalute nei prossimi mesi?

Analisti e investitori di tutto il mondo sono molto concentrati sullo studio relativo all’andamento delle criptovalute. Il loro obiettivo è quello di capire quali monete virtuali potranno continuare a crescere anche nei prossimi mesi, contraddistinti da una notevole incertezza in ambito macroeconomico. La situazione attuale rende questo studio ancora più interessante, in quanto diverse criptovalute hanno fatto segnare delle prestazioni di crescita molto importanti nel 2021, per poi arretrare in modo significativo nelle ultime settimane.

Al centro della scena vi sono soprattutto il Bitcoin, recentemente oggetto di un importante aggiornamento e Ethereum, al centro di un importante sviluppo che potrebbe facilitarne un maggior utilizzo. Entrambi questi titoli hanno raggiunto nel corso del 2022 i propri livelli record ma successivamente sono stati interessati dalle perdite di valore che hanno riguardato l’intero settore e aperto la strada a contrattazioni potenzialmente favorevoli.

Una realtà che è stata costantemente monitorata dal portale criptovaluta.it, che rappresenta un notevole punto di riferimento del settore. In base alle analisi, questa realtà potrebbe rappresentare un’ottima possibilità d’investimento. Anche questa recente altalena dei prezzi delle criptovalute ha reso infatti maggiormente interessante la ricerca di crypto che potrebbero avere buone performance di crescita nei prossimi mesi. Un aspetto su cui influisce anche l’inflazione che sta interessando Europa e Stati Uniti.

Previsioni per il Bitcoin

Per conoscere tutto su bitcoin e criptovalute è possibile visitare i canali social, come ad esempio Twitter, del portale Criptovaluta.it, dove trovare contenuti, approfondimenti e previsioni realizzate da analisti esperti nel settore. Nonostante la grande crescita fatta registrare nel 2021, gli esperti sono concordi sul fatto che il Bitcoin possa continuare a beneficiare di una tendenza rialzista anche nel 2022. In generale quello che potrebbe giocare un ruolo di ulteriore espansione della regine delle crypto è proprio l’inflazione.

Secondo molte voci autorevoli infatti il Bitcoin potrebbe essere visto come un vero e proprio bene di rifugio, in questa fase di inflazione monetaria. Di conseguenza, nonostante la volatilità che per definizione contraddistingue le criptovalute, il Bitcoin beneficerebbe di una nuova crescita nel corso del 2021 che potrebbe riportarlo vicino ai livelli record e, perché no, forse anche oltre. A conferma di questo vi sono anche gli investimenti realizzati da diverse aziende quotate sui listini internazionali.

Alcune di queste hanno infatti deciso di puntare sul Bitcoin. Una scelta che potrebbe influire anche su una maggiore adozione della crypto come metodo di pagamento accettato e riconosciuto su diversi portali internazionali e in alcune zone specifiche. Un incremento della circolazione del Bitcoin nei pagamenti significherebbe sicuramente anche un aumento di valore e anche per questo aspetto il livello di attenzione degli investitori resta molto alto.

Previsioni per le altre criptovalute

La possibile crescita del Bitcoin influirebbe ovviamente in maniera positiva anche sul Bitcoin Cash, che è una criptovaluta strettamente collegata ad esso e che si muove molto spesso in maniera parallela, anche se con importi molto differenti. Oltre a queste vi sono però diverse crypto che potrebbero essere oggetto di incrementi di valore nei prossimi mesi. Alcune di queste sono ad esempio:

Iota.

Dash.

Shiba.

Eos.

Cardano.

Litecoin.

Decentraland.

Questi sono soltanto degli esempi, sicuramente queste crypto non potranno crescere tutte e occorre sempre prestare molta attenzione alle analisi che gli esperti del settore diffondono per comprenderne meglio le potenzialità. In ogni caso è poi utile anche ricordare sempre che qualsiasi previsione prevede un certo margine di errore. In generale però diversi investitori includono alcune di queste crypto nel proprio portafoglio, magari impostando degli “stop loss” per minimizzare eventuali perdite.

Per molti analisti infatti Shiba potrebbe continuare ad incrementare il proprio valore, dopo essere stata inclusa in alcune importanti piattaforme di exchange. Allo stesso modo Cardano e Iota potrebbero beneficiare dell’inflazione, soprattutto in virtù della maggiore solidità che hanno acquisito nel corso del 2021. Anche il Litecoin e Eos possono rappresentare inoltre delle ottime alternative di investimento, procedendo sempre con molta cautela.