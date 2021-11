Influenza, ISS: “Brusca partenza con 3,5 casi per 1.000 assistiti”

Brusca partenza della curva delle sindromi simil-influenzali in Italia, per cui nella quarantaquattresima settimana del 2021 si osserva un’incidenza pari a 3,5 casi per 1.000 assistiti. È quanto emerge, in sintesi, dal primo Rapporto ‘Influnet’ sulle sindromi simil-influenzali in Italia, la sorveglianza sentinella della sindrome influenzale coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in collaborazione con il ministero della Salute.

La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dei referenti presso le Asl e le Regioni e dei laboratori di riferimento regionale per l’influenza.

“Durante la quarantaquattresima settimana del 2021- si legge nel rapporto- 770 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 3,49 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 15,83 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 3,79 nella fascia 15-64 anni a 3,02 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,64 casi per mille assistiti”. Nella quarantaquattresima settimana, dunque, la curva epidemica delle sindromi simil-influenzali è “stabile e sopra la soglia epidemica”, mentre nella stagione 2019-20 (ultima in cui è stata osservata un’epidemia stagionale di sindromi simil-influenzali), in questa stessa settimana, il livello di incidenza era “pari a 1,15 casi per mille assistiti inferiore a quello osservato nell’attuale stagione (3,49)”.

Sempre nella stessa settimana, i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono “circa 207mila, per un totale di circa 573mila casi a partire dall’inizio della sorveglianza”. La popolazione degli assistiti in sorveglianza è mediamente pari a 1.176.939 assistiti per settimana, fa sapere infine l’Iss, pari al 2,0% dell’intera popolazione italiana. Quest’ultimo dato è influenzato dal numero di regioni che non hanno ancora attivato la sorveglianza InfluNet.

