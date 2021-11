Aversa. Finisce in una buca, danni all’auto: chiede risarcimento al Comune

Finisce con l’auto in una buca stradale e trascina il Comune in tribunale. E’ quanto accaduto ad Aversa, dove l’automobilista ha presentato un atto di citazione in giudizio contro l’Ente per un risarcimento danni riportati dalla propria autovettura.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio quando un uomo, alla guida della sua auto, è finito con la parte anteriore destra in una buca profonda formatasi sul manto stradale di via Via Savoia (nei pressi della casa funerariia), che non era né visibile né segnalata perché piena di acqua e profonda circa 20cm.