Gioventù Nazionale Salerno, Carbone nominato coordinatore cittadino di San Valentino Torio

É arrivata in serata la nomina di Francesco Carbone quale coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale a San Valentino Torio, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

“Il coordinamento Provinciale di GN fa gli auguri a Francesco Carbone per la nomina a Presidente di GN San Valentino Torio – fanno sapere dal coordinamento provinciale di GN Salerno -. L’impegno e la militanza di Francesco sono stati giustamente ricompensati con la sua nomina e siamo certi che questo sia solo un punto di partenza per un ragazzo che saprà dare il contributo non solo alla comunità di San Valentino Torio ma a anche a quella di tutta l’intera provincia di Salerno”.

Grande entusiasmo anche nelle dichiarazioni del neo coordinatore Francesco Carbone “Ringrazio i dirigenti Pepe e Cirielli per avermi accolto in questa grande famiglia e soprattutto per la stima e per la fiducia che mi hanno dimostrato fin da subito, un ringraziamento doveroso va anche al consigliere Giancarlo Baselice che mi ha coinvolto in questo progetto, dimostrando grande attenzione per l’attività di noi giovani. Il mio compito sarà quello di aggregare e di unire tutti i giovani che hanno al cuore il futuro di San Valentino Torio con attività ed iniziative nel sociale”.