Debito Napoli, Salvini: “No norme ad hoc, aiutare tutti i comuni”

“Noi ragioniamo di aiutare i Comuni Italiani in difficoltà, tutti i Comuni italiani in difficoltà. Non ci può essere la norma per un Comune sì e per altri cento no”. Lo ha detto il segretario federale della Lega Matteo Salvini parlando a Napoli a margine dell’assemblea regionale del partito. “Napoli – ha ricordato il leader del Carroccio – è amministrata da trent’anni dalla stessa parte politica: chi li ha fatti quei debiti, chi ha speso male quei soldi, chi non ha riscosso qui tributi”.

“L’Importante – ha osservato Salvini – è che emergano le responsabilità di chi ha portato a questi buchi enormi a Roma, a Napoli, ovunque. Se c’è da aiutare la comunità, noi ci siamo. Basta che ci sia un intervento per tutti i Comuni. Il Covid ha disastrato i bilanci di tutti i Comuni italiani, quindi se si vuole fare un ragionamento su tutti i Comuni italiani noi ci siamo”.

(Nac/ Dire)