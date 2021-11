“Finche ci sarò io qui, e ci resterò a lungo, non si faranno debiti. Non lascerò miliardi di euro di debiti a chi verrà dopo di me. Con me porcherie clientelari non se ne fanno più”. Lo ha detto, dal palco del teatro Augusteo di Napoli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenuto al giuramento di Ippocrate dei neolaureati in medicina.

(Nac/ Dire)