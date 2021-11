Covid, altro mezzo milione di morti entro febbraio. Ema sì uso emergenza farmaco via orale Merck

Mentre aumentano i casi di Covid in tutta Europa – preoccupanti i dati di Russia e Germania – nel Regno Unito viene autorizzata la pillola antivirale contro il Covid, l’unica che ha mostrato la sua efficacia. Potrebbe essere la terapia “rivoluzionaria” contro il virus

I tempi per il via libera di Ema al farmaco anti-Covid per via orale Molnupiravir di Merck, autorizzato oggi nel Regno Unito, “non sono prevedibili, ma siamo pronti a dare assistenza agli Stati che vogliano dare il via libera all’uso di emergenza prima dell’autorizzazione Ue”. Lo ha detto in conferenza stampa Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell’Agenzia europea del farmaco (Ema).

“La situazione epidemiologica del Covid in Europa è molto preoccupante- ha aggiunto Cavaleri- quindi è di assoluta importanza che tutti si vaccinino, perché nessuno è protetto fino a quando tutti saranno protetti. Occorre seguire tutte le precauzioni con attenzione”.

(Pis/ Dire)