Bambini positivi al Covid: scuole chiuse in un comune dell’agro aversano

Sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia e primaria, nel plesso di via N. S. Antonio di Trentola Ducenta a far data da domani, mercoledì 17 e fino a giovedì 18 novembre 2021





I messaggio del sindaco Apicella: “Preso atto della nota del Dirigente scolastico della Direzione didattica “Papa Giovanni Paolo II” con la quale si segnala l’accertamento di ulteriori due casi di positività al Covid -19 in classi afferenti al plesso di Ducenta in via N. S. Antonio, che si vanno ad aggiungere ad altri già conclamati e si chiede di valutare la chiusura temporanea del plesso, ho ritenuto necessario ed urgente disporre, quale misura precauzionale a tutela della salute della popolazione scolastica, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia e primaria, nel plesso di via N. S. Antonio di Trentola Ducenta a far data da domani, mercoledì 17 e fino a giovedì 18 novembre 2021 (incluso), salvo eventuali proroghe che dovessero rendersi necessarie. La chiusura momentanea sarà finalizzata a realizzare una sessione di sanificazione professionale degli ambienti, a maggior tutela e sicurezza di studenti e lavoratori della scuola”.