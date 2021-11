Tre grandissimi calciatori che hanno indossato la maglia del Napoli

A Napoli hanno giocato tantissimi calciatori di talento. Uno dei più famosi è stato sicuramente Maradona, l’iconico campione argentino che ha indossato la maglia del club partenopeo per diversi anni. Per questo articolo abbiamo deciso di scegliere tre giocatori, presi tra i tanti grandi nomi hanno avuto l’opportunità di giocare in questa squadra.

Diego Maradona – Diego Maradona, il calciatore argentino che ha spinto il Napoli verso la conquista del suo primo scudetto in assoluto, ha trasformato il club in una delle migliori squadre italiane. È sicuramente il giocatore più famoso del nostro elenco e forse il miglior calciatore della storia del calcio. Maradona ha indossato la maglia del Napoli dal 1984 al 1991, giocando 259 partite e segnando 115 reti. Ha giocato anche nella nazionale argentina, contribuendo alla vittoria del Mondiale nel 1986.

Attila Sallustro – Attaccante paraguaiano in forza al Napoli dal 1926 al 1937, Sallustro ha segnato 108 reti nelle 266 partite giocate tra le varie competizioni. È uno dei giocatori del nostro speciale elenco che appartiene al passato più remoto della storia del Napoli. Nel 1932, dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, l’attaccante ha conquistato una coppa con la maglia del proprio Paese. Sallustro ha giocato nel Napoli per 12 anni segnando ben 107 gol, nonostante la sua carriera è stata presto interrotta a causa della Seconda guerra mondiale. Anche il fratello minore Oreste è stato un calciatore ed era noto anche come Sallustro II, per i due anni di età che lo separavano da Attila.

Marek Hamšík – Per ben 12 anni (dal 2007 al 2019), Marek Hamšík è stato uno dei giocatori più famosi della storia più recente del Napoli. Lo slovacco è diventato una leggenda e un simbolo durante quel periodo e non abbiamo dubbi che tifosi e giocatori ne sentano tuttora la mancanza. A Napoli il calciatore ha disputato 520 gare, segnando 121 reti in tutte le competizioni disputate nelle 12 stagioni con il club partenopeo. Veloce, agile e imprevedibile, Hamšík ha giocato principalmente come centrocampista, spingendosi occasionalmente lungo la fascia per offrire supporto alla fase offensiva.