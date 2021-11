Blitz GdF – Polizia Locale al mercato ortofrutticolo

Dalle prime ore di oggi è in corso, all’interno degli spazi dell’ortomercato di Milano, un intervento ispettivo congiunto che vede coinvolti militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, agenti della Polizia Locale e della Task Force Multiagenzia “ALT CAPORALATO” composta da funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi e da mediatori culturali dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Inserite nel più ampio contesto di una serie di iniziative adottate a tutela della legalità, le operazioni hanno avuto molteplici finalità, dalla verifica dell’eventuale impiego di lavoratori irregolari alla sicurezza dei luoghi di lavoro, dal contrasto all’immigrazione clandestina a quello al fenomeno del caporalato.

In particolare i controlli, concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Renato Saccone, e pianificati nel corso di un’apposita riunione di coordinamento tenutasi presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, sono stati eseguiti, in una cornice di sicurezza garantita dai Baschi Verdi delle Fiamme Gialle, da pattuglie a composizione mista all’interno dell’area mercatale e presso alcune aree di concentramento dei lavoratori operanti nel settore del facchinaggio.

In esito ai numerosi controlli eseguiti, è stata accertata la presenza di 4 lavoratori irregolari, di cui uno denunciato per immigrazione clandestina; 3 aziende operanti all’interno dell’ortomercato sono state sanzionate per violazioni connesse al lavoro nero e alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di una di queste è stata anche disposta la sospensione temporanea dall’esercizio dell’attività, a cura degli ispettori del lavoro, per violazioni connesse alla mancata tutela dei lavoratori.

Non si ferma l’impegno delle Istituzioni per garantire la legalità attraverso l’attuazione di controlli continui, idonei ad impedire agli interessi criminali di fare ingresso nell’economia legale, nonché per salvaguardare le regole della concorrenza e del mercato, anche al fine di contribuire a ridare slancio all’economia sana del Paese.