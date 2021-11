Basket. Virtus Salerno, trasferta a Ragusa

C’è sempre un momento in cui si diventa grandi, ovviamente la Virtus Arechi Salerno spera che tutto ciò possa accadere già domenica pomeriggio quando alle 16:30 affronterà in trasferta la Virtus Kleb Ragusa. Diventare grandi vorrebbe dire inanellare la terza vittoria consecutiva e toccare quota 10 punti in classifica lasciandosi così alle spalle proprio i siciliani.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “È importante, ora, iniziare concretamente ad avere continuità non solo nei risultati ma anche nelle prestazioni, ricordandosi che determinazione e attenzione sono e dovranno essere sempre i due aspetti alla base delle nostro credo cestistico. Ad oggi il campionato ha detto che le squadre del girone D sono tutte buone nonché allenate davvero bene, quindi anche a Ragusa troveremo qualcosa di diverso con il quale confrontarci. Sarà importante indossare l’abito giusto per questa occasione, consci del fatto che di fronte avremo una squadra che gioca a ritmi altissimi, con un numero di possessi elevato e che sa essere sì dinamica ma al tempo stesso sotto controllo. Dal punto di vista tattico, quindi, non sarà un incontro semplice da giocare in mezzo al campo, per cui sarà fondamentale essere attenti ai dettagli e seguire alla perfezione il piano partita. Consapevoli, poi, che la nostra panchina potrà diventare, probabilmente, l’ago della bilancia della sfida. Di norma i campionati, quindi tradotto la classifica, si costruiscono in casa, ma avere una relativa continuità in trasferta ti permette di poter migliorare ulteriormente la tua posizione nella griglia playoff”.

Diretta streaming: la gara di domani sarà trasmessa in diretta sul canale Lnp Pass. Per poter vedere tutte le partite della Virtus, nonché l’intero campionato di B, è necessario sottoscrivere l’abbonamento.