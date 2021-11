Basket. Verso Sassari-Napoli: le parole di coach Sacripanti

Secondo impegno consecutivo in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie A, il Banco Di Sardegna Sassari.



La gara si disputerà al Pala Serradimigni di Sassari domenica 21 novembre con inizio fissato alle ore 19,00.



Gli azzurri, reduci da due vittorie consecutive ottenute contro Tortona ed in trasferta sul campo di Pesaro, affrontano una delle big del Campionato, la Dinamo Sassari, in un match che vedrà il debutto sulla panchina sarda del nuovo Coach Piero Bucchi.



La squadra di Sacripanti è attesa dunque da un match davvero complicato contro una squadra che vorrà riscattare le ultime sconfitte rimediate in Campionato.



Gli azzurri dovranno fare a meno ovviamente di Frank Elegar. Coach Sacripanti potrà contare su tutti gli altri atleti a sua disposizione.



Tra gli ex della gara, oltre Piero Bucchi, che ha allenato a Napoli per ben 4 stagioni, nella Dinamo gioca Massimo Chessa,. La guardia sassarese ha infatti giocato con la squadra partenopea nella stagione 2019-2020 in Serie A2, campionato interrotto a causa dell’emergenza Covid.



Arbitreranno l’incontro Guido Giovannetti (Terni), Alessandro Perciavalle (Torino), Gabriele Bettini (Bologna)



Dichiarazione Coach Sacripanti: “Indubbiamente andiamo a giocare una delle partite più difficili che ci potessero capitare in questo momento. Sassari è un’ottima squadra e , dopo il cambio di allenatore e l’aggiunta di Kruslin, avrà sicuramente grande voglia e grande rabbia di dimostrare qualcosa in più per ripartire. Giocheremo in un campo caldissimo contro grandissimi giocatori.Noi, partita dopo partita, partendo dalla prestagione, siamo sempre cresciuti come qualità di gioco e come solidità difensiva. In questo nostro percorso abbiamo attraversato tante tempeste, dall’infortunio di Rich all’addio di Mayo, passando per il gravissimo problema di Elegar. Nonostante questo la squadra ha continuato il suo percorso di crescita tecnico-tattica e dal punto di vista della coesione, contando sull’apporto di tutti . Mi piacerebbe che anche domenica possa esserci un altro passo in avanti. La Dinamo ha aggiunto un altro grande tiratore come Kruslin, un allenatore di assoluto livello che punterà molto sulla difesa e responsabilizzerà molto i giocatori. Ci aspetta una partita molto intensa. Noi saremo ancora senza un elemento nel settore dei lunghi ma sono sicuro che Zerini e Lombardi, che stanno facendo molto bene, potranno darci qualcosa di importante anche nella sfida di domenica”.



La gara tra Banco di Sardegna Sassari e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.