Basket. Verso Napoli-Tortona, Sacripanti: “Fondamentale il sostegno del nostro pubblico”

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie A, la Bertram Tortona. Il match si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 20,45.



Dopo la rocambolesca sconfitta di Trieste, maturata solo negli istanti finali, la formazione di Coach Sacripanti affronta la squadra piemontese, reduce dal convincente successo ottenuto in casa contro i Campioni D’Italia della Virtus Segafredo Bologna.



Jeremy Pargo non sarà della partita a causa dei tempi burocratici previsti per l’ottenimento del visto. Il suo arrivo in città è previsto nel corso della prossima settimana.



Arbitreranno l’incontro Alessandro Vicino (Argelato), Lorenzo Baldini (Firenze) e Federico Brindisi (Torino).



Sono ancora disponibili i biglietti per assistere alla gara. I tagliandi sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it, e nei punti vendita Viva Ticket.



Per accedere al PalaBarbuto è necessario il Green-Pass da mostrare insieme al titolo di accesso e al documento di identità. Si può ottenere la certificazione anche attraverso tampone rapido negativo. In occasione della sfida del 7 novembre contro la Bertram Tortona, la Farmacia San Ciro dei Dottori Guerra (Via De Sivo, 1 – Napoli), partner ufficiale della Gevi Napoli Basket, effettuerà gratuitamente i tamponi ai possessori del biglietto della partita o dell’abbonamento stagionale. Sarà possibile effettuare i test esclusivamente domenica 7 novembre dalle 11:00 alle 13:00. È necessario prenotare il tampone tramite whatsapp, al n° 3450709730 attendendo conferma di prenotazione.



“Napoli è una delle poche città a poter avere la fortuna di avere squadre che fanno bene sia nel calcio che nel basket. Domani speriamo possa succedere come in passato, con i tifosi che si sposteranno dallo Stadio Maradona al PalaBarbuto per tifare le squadre napoletane – dice il coach azzurro Sacripanti -. Jeremy Pargo arriverà la prossima settimana a causa di lungaggini burocratiche per l’ottenimento del visto, speriamo di poterlo avere per un paio di allenamenti prima della sfida di Pesaro. Affronteremo una squadra con obiettivi importanti come Tortona ma noi dobbiamo e vogliamo costruire la nostra salvezza al PalaBarbuto con l’aiuto dei nostri tifosi. Obiettivamente senza Mayo siamo in difficoltà di roster ma dobbiamo dare tutto per ottenere i due punti. Qualcuno sarà utilizzato fuori ruolo o con minutaggio più importante ma la nostra squadra ha grande cuore e lotteremo fino alla fine per portare a casa i due punti. Coach Ramondino avrà preparato trappole tattiche e fisiche per la sfida di domani. Noi dovremo essere bravi ad affrontarli con lucidità e rimanere concentrati”.



La Gara Gevi Napoli Basket- Bertram Tortona sarà trasmessa in diretta su Raisport ed in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale