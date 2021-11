Basket. Primo stop stagionale per Bellizzi

Prima sconfitta stagionale per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Nel 4° turno del campionato di Serie C Gold, i gialloblu devono arrendersi tra le mura amiche alla Miwa Energia Cestistica Benevento. Al Palasport di Pontecagnano Faiano, la squadra di coach Sanfilippo cede 53-74 al termine di una gara sofferta. Costretti a rincorrere sin dal primo quarto, Di Mauro e compagni non sono riusciti mai a trovare lo spunto per ricucire lo strappo e mettere la testa davanti.

Il calendario offre però un’immediata occasione di riscatto. Giovedì infatti si torna già in campo per il turno infrasettimanale, valido per la 5° giornata di campionato. Il Basket Bellizzi sarà impegnato sul campo della capolista JuveCaserta Accademy, reduce da 4 successi in altrettante partite. La gara sarà disputata giovedì 4 novembre, presso il Palazzetto dello sport di Caserta. Il match sarà diretto dal 1° arbitro sig. Antonino D’Aiello di Caserta e dal 2° arbitro sig. Lucca Leggiero di San Tammaro (CE). Palla a due alle ore 20:30.

Le dichiarazioni di coach Nino Sanfilippo che commenta così la sconfitta contro Benevento: «Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, siamo stati troppo molli sin dai primi possessi. Concedere così tanti punti non è ammissibile, per una squadra come la nostra che non ha abbastanza attacco. La difesa ha lavorato male e questo ha permesso a Benevento di scavare il solco che ha indirizzato l’esito della partita».

Sanfilippo guarda poi all’impegno contro la JuveCaserta: «Giocare tre partite in otto giorni sicuramente non ci aiuta, considerata anche la situazione infortuni con cui dobbiamo fare i conti. Inutile però piangersi addosso, le indisponibilità non devono essere un alibi. Giovedì siamo chiamati a riscattare la prestazione opaca offerta contro Benevento. Sarà fondamentale non ripetere gli errori commessi domenica. Dovremo quindi scendere in campo con aggressività sin dalla palla a due, difendendo come sappiamo fare e non abbiamo fatto nell’ultima partita».

IL TABELLINO

Basket Bellizzi Di Mauro 9, Vitale 3, Engelbrecht 4, Esposito 11, Truglio 14, Trapani 12, Granata, Scolpini, La Rocca,

Lazukic, Polito. Coach: Antonino Sanfilippo

Cestistica Benevento Rianna 4, Papa, Manisi 3, Gift 2, Naddeo, Smorra 28, Ordine 7, Rusciano 9, Laudando, Alunderis 21. Coach: Adolfo Parrillo

Parziali 11-18 (11-18); 17-24 (28-42); 16-16 (44-58); 9-16 (53-74).