Basket. Caserta solitaria: vinto derby contro Sant’Antimo

La Ble Juvecaserta Academy coglie il suo settimo successo consecutivo rinsaldando il suo primato solitario in classifica della Serie C Gold ed allungando sulle più immediate inseguitrici che sono ora a quattro 4 punti dopo la concomitante sconfitta del Benevento ad Angri.

La Geko Consulting S.Antimo ha resistito soltanto un tempo, mantenendosi a contatto della capolista grazie a buone percentuali dall’arco ed alla supremazia nella lotta sotto i tabelloni. Il quintetto locale, infatti, ha dovuto fare a meno di Bagvdonavicius per problemi fisici ed ha dovuto centellinare la presenza di Markus, gravato di due falli dopo poco più di 90 secondi di gioco. Ciononostante, nell’arco del primo quarto, il vantaggio massimo della giovane ed aggressiva formazione ospite è stato massimo di 3 punti (22-25): un divario che De Marca e compagni hanno conservato fino alla prima sirena (25-28). Greco ed una tripla di Kuvekalovic hanno immediatamente ribaltato il risultato in avvio di secondo quarto, ma il quintetto napoletano ha continuato a mettere in difficoltà la difesa casertana, soprattutto sotto canestro. E così la gara si è mantenuta sul piano dell’equilibrio con i locali in testa, ma senza riuscire a distanziare gli avversari. Un tentativo di break, favorito da 4 punti consecutivi del giovane D’Aiello, è stato rintuzzato dall’angolo da Quaranta che, poi, si è ripetuto anche sulla sirena finale consentendo agli ospiti di andare all’intervallo lungo sul punteggio di 51-48 per i casertani.

La svolta al rientro in campo con i padroni di casa che hanno piazzato un parziale di 13-5 grazie ai canestri di De Ninno, Cioppa e Mastroianni che hanno consentito alla loro squadra di portarsi sul +9 (64-55). La zona messa in campo dal S.Antimo ha cercato di spezzare il ritmo dei bianconeri di casa, ma i casertani hanno trovato con continuità la via del canestro e la differenza ha cominciato ad assumere proporzioni più consistenti. La doppia cifra di vantaggio è stata opera di Del Vaglio con un 3/3 dalla lunetta che ha portato il punteggio sul 71/59, poi Kuvekalovic e Markus hanno ampliato la differenza e De Ninno e Greco hanno fatto segnare il massino divario del periodo con il +21 con il quale si è chiuso il terzo periodo (82-61). L’ultima frazione di gioco non ha praticamente avuto storia con i casertani che hanno superato quota 100 e raggiunto il +27 (102-75) con un tiro dalla distanza di D’Aiello (102-75) in campo con un quintetto under19 che non ha consentito, comunque, agli ospiti di ridurre il gap, chiudendo il confronto sul punteggio di 104-79.

Ble Juvecaserta Academy 104 – 79 (25-28, 51-48, 82-61)

Ble: Mastroianni 12, Markus 4, Cioppa 14, Kuvekalovic 22, De Ninno 16, Greco 15, Del Vaglio 10, Romanelli 1, Vigliotti 2, Pagano, Tranfa. Allenatore: D’Addio

Geko Consulting: De Marca 11, Perrotta, Frattoni 13, Quaranta 13, Aldi 6, Gervasio 13. Di Donato 3, Msolic 9, Verazzo 8, Jacimovic 3, Quaranta A. ne, Karac ne. Allenatore; Gattone

Arbitri: Argenio di Mercogliano e Santoro di Maddaloni

Ble: tiri da 2 23/45 (51%), da 3 15/31 (48%), liberi 13/19 (68%), rimbalzi 36 di cui 11 offensivi, assist18

Geko Consulting: tiri da 2 21/45 (47%), da 3 7/21 (33%), liberi 16/29 (55%), rimbalzi 49 di cui 20 offensivi, assist 11