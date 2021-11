Basket. Bellizzi ospita Lamezia

Impegno casalingo per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi, che nel 9° turno del campionato di Serie C Gold ospita il Basketball Lamezia. La gara sarà disputata domenica 28 novembre, presso il Palazzetto dello sport di Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano (SA). Palla a due alle ore 18:00. Il match sarà diretto dal 1° arbitro sig. Paolo Carotenuto di Scafati (SA) e dal 2° arbitro sig.ra Flavia Moro di Salerno.

Dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno sul campo di Roccarainola, i gialloblu proveranno a far valere il fattore campo per trovare continuità di risultati. Di contro ci sarà una delle squadre più in forma del campionato. Il Basketball Lamezia ha infatti inanellato 6 successi in 7 partite disputate. Un match che si preannuncia dunque impegnativo per la squadra di Sanfilippo, chiamata oltretutto ancora a sopperire alle tante assenze.

Queste le parole del coach Nino Sanfilippo in vista dell’impegno di domenica: «La vittoria sul campo di Roccarainola ci ha dato morale, in un periodo che sappiamo essere complicato per i noti problemi legati ai tanti infortuni. Domenica affrontiamo una squadra forte, fisicamente molto strutturata. Hanno un ottimo roster e il buon avvio di campionato conferma il potenziale. Noi però giochiamo in casa e puntiamo ad un successo che ci permetterebbe di dare seguito a quanto di buono fatto domenica scorsa. Sarà importante giocare la nostra pallacanestro, facendo bene quello che sappiamo fare e che abbiamo preparato in settimana. Gli indisponibili sono assodati, ma sono sicuro che chi scenderà in campo saprà dare il proprio contributo. Mi auguro anche che il nostro pubblico ci faccia sentire quel calore a cui eravamo abituati al “PalaBerlinguer” e ci dia una mano in un match che non sarà semplice».