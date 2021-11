Aversa. ZTL, i nuovi orari invernali

Con decorrenza da giovedì 25/11/2021 la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico seguirà il seguente orario:

Via Roma (tratto compreso tra gli incroci con Via Raffaello e Via del Seggio), Vicoletto delle Vergini, Via Iommelli (tratto compreso tra Via Roma e Via Solferino), Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Viale Giolitti e Via Roma):

dal lunedì al giovedì: ore 17,30-20,30;

venerdì: ore 17,30-22,00;

sabato: ore 10,00-13,00 e ore 17,30-2,00 del giorno successivo;

domenica e festivi: ore 10,00-13,00 e ore 17,30-24,00.

Piazza Municipio:

sabato: ore 17,30-2,00 del giorno successivo.

domenica e festivi: ore 10,00-13,00 e ore 17,30-24,00.

L’attivazione dei varchi ubicati in Via Lamarmora (incrocio Via Raffaele Cadorna), in Via Magenta (incrocio con Via Solferino) e Via Garibaldi(incrocio con Piazza Vittorio Emanuele) varco ovvero Via Roma (da incrocio con Via Andreozzi a incrocio con Via Seggio), Via Sanfelice (da incrocio con Via Seggio a incrocio con Via San Francesco) e Via San Francesco avverrà secondo la seguente articolazione:

sabato: ore 17,30-2,00 del giorno successivo;

domenica e festivi: ore 10,00-13,00 e ore 17,30-24,00.

La Via Seggio (da incrocio con Via Sanfelice a incrocio con Via Cimarosa) è disposta a Zona a Traffico Limitato con la seguente articolazione:

giovedì-venerdì-sabato-domenica: ore 22,00-2,00 del giorno successivo.