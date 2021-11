Aumento TARI ad Aversa, Romano contro la D’Angelo

La tassa sui rifiuti, ad Aversa, è stata aumentata e, ovviamente, questa decisione non è stata presa molto bene dalla cittadinanza. Anche la minoranza ha espresso critiche e in particolare la consigliera D’Angelo che, sulla stampa, esprime tutto il suo dissenso per la scelta fatta ed elenca, con tono accusatorio, non solo i gruppi politici, ma addirittura i singoli consiglieri che hanno dato voto favorevole, tra i quali Roberto Romano, del Movimento 5 Stelle.

“Non rinnego quanto votato – dice l’esponente grillino -. Tengo a precisare che il mio voto favorevole era inserito nel bilancio di previsione 2021 e pur assumendomi la propria responsabilità per il sofferto voto positivo, sono però riuscito ad ottenere che fossero presenti, nelle modifiche al regolamento della TARI, clausole di sgravio per le famiglie meno abbienti. Purtroppo per la difficile situazione economica del Comune non si è riusciti ad evitare l’aumento – conclude Romano -. Aumento che è stato adottato anche da tantissimi altri comuni in Campania.