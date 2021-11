Antenna Rai a Caltanissetta, Regione Sicilia tenta strada vincolo culturale

Il dipartimento dei Beni culturali della Regione Siciliana questa mattina ha indicato alla Soprintendenza dei Beni culturali di Caltanissetta di dare avvio alle nuove procedure per l’apposizione del vincolo di bene di interesse culturale dell’antenna Rai del capoluogo nisseno, ritenuta dalla comunità locale e dalle organizzazioni del territorio un elemento fortemente identitario e dal profondo valore storico e culturale.

“L’indicazione fornita dal dipartimento Beni culturali alla Soprintendenza di Caltanissetta – sottolinea l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà – esprime la volontà del governo regionale di dare adeguata accoglienza al sentimento di forte identificazione che la comunità nissena ha con l’antenna Rai, ritenuta un bene culturale dal forte valore storico e identitario del territorio”.

L’antenna Rai di Caltanissetta, entrata in funzione nel 1951 per trasmettere il segnale radio sui paesi che si affacciano sul Mediterraneo, è la struttura più alta d’Italia. Gestito nell’ultimo periodo da Rai Way, l’impianto è stato spento il 9 agosto 2004, a causa del progressivo calo dell’audience dalle Am (modulazione di ampiezza) e per l’alto costo di mantenimento degli impianti. Il trasmettitore con i suoi 286 metri di altezza sulla collina Sant’Anna, è una tra le strutture più alte del suo genere in Italia.

Riguardo alla volontà espressa dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, di non demolire l’antenna, Samonà si dice lieto della condivisione di interessi mostrata.

“Apprezzo l’orientamento espresso dal presidente Miccichè a nome dell’intero Parlamento siciliano – dice Samonà – e sono certo che l’Ars darà massima collaborazione al governo regionale nel trovare adeguata copertura per le spese necessarie a garantire il mantenimento dell’antenna e la manutenzione necessaria a tutelare la pubblica incolumità”.

(Com/Rec/Dire)