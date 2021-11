24 enne scomparso in mare, continuano le ricerche

Continuano le ricerche del ragazzo di 24 anni scomparso in località Fiordo di Furore, in provincia di Salerno. Le operazioni di ricerca, cominciate nella notte del 12 novembre scorso, sono coordinate dalla sala operativa del 4° Centro di Ricerche Marittime della Guardia Costiera della Campania, in sinergia con il Comando della Guardia Costiera di Salerno.

Nelle attività di ricerca sono stati impiegati assetti aerei, navali e subacquei della guardia costiera, unitamente al ragguardevole impegno degli assetti aeronavali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, quest’ultimi hanno partecipato anch’essi con reparti subacquei.

Le condizioni meteo marine non favorevoli presenti in zona rendono le operazioni di ricerca particolarmente complesse. le ricerche continueranno in maniera incessante nei prossimi giorni anche per fare chiarezza sulle dinamiche del drammatico evento.

Si ricorda che in caso di emergenze in mare è possibile contattare la guardia costiera sul canale marina VHF FM 16 oppure tramite il numero blu gratuito per le emergenze in mare 1530.