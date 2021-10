Volley. Bellizzi fa visita al San Potito

L’attesa è finita, il Volley Bellizzi è pronto all’esordio nel torneo di Serie D – Girone B. Nel primo turno di campionato, le ragazze di coach Corvo saranno di scena sul campo del New Volley San Potito. Il match è in programma per domenica 31 ottobre, alle ore 18:00. La gara sarà disputata presso la Tendostruttura Comunale di San Potito Sannitico (CE).

Dopo oltre un anno di attesa, le nostre gialloblu torneranno a calcare il parquet per provare a ripartire dallo straordinario cammino intrapreso due stagioni fa ed interrotto soltanto dall’emergenza da Covid-19.

Sarà l’esordio sulla panchina gialloblu per il nuovo allenatore Roberto Corvo, che racconta così le sue emozioni: «È sempre una bella sensazione ritornare in campo, specie dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. Credo che in ogni partita ci sia un’alta componente emotiva, in questo caso però l’emozione si avverte molto di più in quanto sarà la mia prima volta sulla panchina del Volley Bellizzi. Ho motivazioni fortissime e gran voglia di fare bene».

Il tecnico passa poi a commentare il primo impegno stagionale: «Le partite di inizio campionato rappresentano sempre un’incognita, per tanti motivi. Per la gara di domenica, l’obiettivo è partire bene per dimostrare sin da subito il nostro valore e mettere a frutto il lavoro svolto finora. Anche se giocheremo lontano da casa, alle ragazze ho chiesto una buona performance per iniziare col piede giusto».

In chiusura, una battuta sulla compagine avversaria: «Avremo di fronte una squadra di categoria, che può contare su un gruppo di atlete che giocano insieme da tempo. Per tale motivo, mi aspetto di affrontare un avversario molto solido».