Volley A3. Male la prima per la Gis Ottaviano

Inizio non positivo per la Falù Ottaviano che a Montefiascone cade 3-0 contro l’ottima Maury’s Com Cavi Tuscania valevole per la prima giornata del campionato A3 Maschile – Girone Blu. La partita della Gis dura un set poi è dominio dei padroni di casa.

L’inizio è subito in salita per la Gis con Rossatti che mette a segno 3 punti e coach Mosca è costretto al time out. Gli ospiti vanno a strappi, prima recuperano e poi Boswinkel li rimanda indietro 16-12. Nel finale Ottaviano risale fino al 21-20 ma Rossatti e l’attacco a centro di Quarta chiudono il parziale 25-22.

Nel secondo set subito due muri subiti da vesuviani 5-1 Tuscania e tempo per coach Mosca. Inizia lo show di Marinelli e Boswinkel con Ottaviano sotto 13-5. Lo strappo tra le due squadre aumenta sul 22-12. Boswinkel con un ace chiude il set 25-16.

Nel terzo set Tuscania mette subito la freccia e vola 13-8. Gli errori della Gis aumentano e i padroni di casa volano 21-12. Marinelli in diagonale mette al segno la palla che vale il match point. L’errore in attacco dei vesuviani sancisce il 25-13 e il 3-0 finale.

Domenica esordio al Pala Veliero di San Giorgio contro la Leo Shoes Casarano alle ore 18.00 per il riscatto.

Maury’s Com Cavi Tuscania-Falù Ottaviano 3-0(25-22; 25-16; 25-13)

Falù Ottaviano:Lucarelli, Iervolino, Ammirati, Tulone, Ambrosio, Buzzi, Sideri, Titta, Pizzichini, Settembre, Coppola, Ruiz. All. Mosca

Tuscania:Stamegna, Marsili, Menichetti, Della Rosa, Boswinkel, Catinelli, Rossatti, Mariani, Ceccobello, Quagliozzi, Marinelli, Quarta, Prosperi. All. Passaro