Virus respiratorio sinciziale, Sileri: “Non è nuovo, oggi circola di più”

“Questo virus è sempre esistito e nei primi quattro anni di età la stragrande maggioranza dei nostri figli probabilmente se lo è preso”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di Sky Tg24, parlando del virus sinciziale registrato tra i neonati in diverse zone d’Italia.

Sileri ha aggiunto che “in una quota più piccola serve, ovviamente, un ricovero ospedaliero ma voglio che passi questo messaggio: non è un qualcosa di nuovo e inatteso che si aggiunge alla problematica Covid che abbiamo. Quando i bambini hanno una sindrome influenzale che non passa, che dura un po’ di più con sintomi respiratori un po’ più importanti, bisogna avvertire il pediatra che saprà dare le giuste indicazioni”. L’esponente del governo ha poi sottolineato che “si tratta di un virus che esiste da moltissimi anni, purtroppo non vi è un vaccino e sono possibili delle infezioni perchè l’immunità, una volta che lo hai preso, non è duratura, non è perenne”.

Sileri ha concluso: “Oggi circola un po’ di più rispetto allo scorso anno, con le scuole e i nidi chiusi, per l’utilizzo delle mascherine e per il lavaggio delle mani. Lo scorso anno è circolato molto meno, come è circolata molto meno l’influenza. Oggi ci troviamo ovviamente con meno persone immunizzate su questo virus e con una circolazione più diffusa rispetto allo scorso anno quando le precauzioni che avevamo preso avevano determinato una modestissima diffusione”.

(Fde/ Dire)