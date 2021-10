(VIDEO) ‘Tassa fissa per il commercio ambulante’: presentazione allo Spazio 5 Stelle ad Aversa

fSi è tenuta questa sera presso lo Spazio 5Stelle di Aversa, in Via Magenta 79, un incontro pubblico sulla proposta di legge a prima firma dell’On. Nicola Grimaldi, deputato M5S, recante “Istituzione di una tassa fissa in regime forfettario e progressiva per il commercio ambulante”. Alla presentazione era presenti i vertici dell’associazione nazionale Ana- Ugl, in particolare, il presidente Ivano Zonetti, il vicepresidente Vittorio Pasqua, ed il segretario Marrigo Rosato.

Intervista all’On. Grimaldi