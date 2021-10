(VIDEO) Scuola, Cozzoli: “Primaria è obiettivo per ‘sport e salute'”

“Raggiungere la scuola primaria è un obiettivo strategico per Sport e Salute e, penso, anche del Governo. Io ringrazio il sottosegretario Vezzali per la sua battaglia nell’inserire l’insegnante di scienze motorie per la scuola primaria. Sport e Salute investe in questo settore con un piano straordinario: 17 milioni di euro, il 60% della popolazione scolastica, 1 milione e mezzo di bambini, 76.500 classi, il 175% in più rispetto all’ultima edizione dell’impegno dello Stato nella scuola in questo senso. Noi dobbiamo far sì che i nostri figli comprendano non solo il valore fisico dello sport, ma anche il suo aspetto formativo e sociale”. Così il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, a margine dell’incontro che ha visto la firma del protocollo d’intesa con Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), alla presenza del Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.

“Questa- continua Cozzoli- è la lezione più bella dello sport. Noi come Sport e Salute vogliamo portarla avanti nella quotidianità delle persone per far capire loro che lo sport è un modo per stare bene insieme agli altri, oltre che con se stessi. Con la sottosegretaria Vezzali è emerso un metodo di condivisione, di dialogo e di confronto. La legge assegna a Sport e Salute l’onere delle contribuzioni agli organismi sportivi. Noi però vogliamo far sì che le decisioni che prenderemo vadano incontro al mondo sportivo. Sono stati apprezzati il metodo della programmazione finanziaria e il tema della stabilità, con il plauso dalle Federazioni. Ora tocca a Sport e Salute, d’intesa con il Governo, definire gli indirizzi attraverso i quali promuovere lo sport presso i cittadini”.

